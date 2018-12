Celebrarán en Caimanera acto por el triunfo de la Revolución

En reconocimiento a los esfuerzos y resultados del pueblo caimanerense, ese municipio guantanamero acogerá este 19 de diciembre el Acto Provincial por el aniversario 60 del Triunfo de la Revolución.

Esa demarcación sobresalió este año por la ejecución de varias acciones mediante el programa inversionista Construyendo con Todos Caimanera vence, el cual fue chequeado sistemáticamente por autoridades locales del Partido y el Gobierno.

La rehabilitación y construcción de obras en Caimanera incluyó el parque José Martí, la estación del ferrocarril y consultorios médicos, entre otros objetivos socioeconómicos.

Sobresalen la reparación de viviendas y la construcción de una minindustria de materiales de la construcción en ese municipio, ubicado a escasa distancia del territorio ocupado ilegalmente por la base naval estadounidense en la bahía de Guantánamo.

