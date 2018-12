Celebrará Guantánamo triunfo de la Revolución

La inauguración de más de 30 obras sociales en toda la provincia, galas político culturales, el acostumbrado reconocimiento a los mejores atletas y trabajadores de los diferentes sectores, estarán entre las propuestas con que se conmemorará en Guantánamo el aniversario del triunfo de la Revolución Cubana.

Durante todo el mes de diciembre se vienen realizando los actos conmemorativos por el aniversario 60 de la liberación por fuerzas del Segundo Frente Oriental Frank País en varios poblados.

Como es tradicional, en las jornadas finales de diciembre las plazas de los diferentes municipios volverán a colmarse de grandes y chicos, en las mañanas con actividades recreativas y culturales, y en las noches con bailables.

Para el sábado 29 se prevé la realización de la esperada Feria agroindustrial de fin de año en la ciudad de Guantánamo, las que también se harán en el resto de los municipios.

