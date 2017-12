Celebrará Bayamo acto por el triunfo de la Revolución

Bayamo, Cuba.- Cientos de pobladores de Bayamo colmarán este miércoles la Plaza del Himno Nacional de esa ciudad, escenario escogido para celebrar el acto provincial de Granma por los 59 años del Triunfo de la Revolución.

La conmemoración incluirá la entrega de bandera y certificado al principal municipio de Granma, que por sus resultados socioeconómicos y el aporte del pueblo a diversos programas fue proclamado vanguardia en el segundo semestre del año que concluye.

Al acto por el Triunfo del 1 de Enero le seguirá la inauguración de nuevas obras socioeconómicas o reconstruidas del comercio, la gastronomía, los servicios y otros sectores que contribuyen a elevar la calidad de vida de la población de Bayamo.

Mañana será la apertura de obras en el serrano municipio de Guisa, y ese programa continuará el jueves en Media Luna, Pilón, Niquero, Campechuela y Manzanillo.

