Celebran relaciones diplomáticas Cuba y Brasil

Al conmemorarse el XXXII aniversario del restablecimiento de las relaciones diplomáticas, el periódico Brasil Popular significó los beneficios recíprocos fruto de la cooperación entre esa nación suramericana y Cuba.

Por un lado, 63 millones de brasileños han recibido atención médica humanizada gracias al programa Más Médicos, que desde su implementación trajo a cerca de 15 mil galenos y paramédicos cubanos, señaló la publicación.

Además, agregó, centenas de jóvenes brasileños estudiaron o aún cursan estudios en la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM), en La Habana, donde ya se formaron 25 mil médicos de cerca de 120 países.

El periódico Brasil Popular cita, asimismo, como ejemplo de cooperación, la construcción del puerto de Mariel, que involucró a empresas proveedoras nacionales de varios sectores de alta tecnología.

(Visited 1 times, 16 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.