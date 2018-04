Celebran en Haití aniversarios de organizaciones cubanas

Haití.- La embajada de Cuba en Haití celebró, este viernes, los aniversarios 56 de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) y 57 de la Organización de Pioneros José Martí (OPJM) que agrupan a los niños y jóvenes de la mayor de las Antillas.

En la sede diplomática cubana se reunieron estudiantes de la Academia de Protocolo de Haití, junto a representantes de las misiones estatales de Cuba, residentes y pioneros.

El embajador Luis Castillo señaló la importancia de la UJC y la OPJM en el proceso revolucionario cubano y su condición de garantes de nuestro sistema social, y enfatizó que ambas organizaciones, nacidas en los albores de la Revolución, pueden servir de referentes a los jóvenes haitianos.

Una conferencia sobre el sistema educativo de Cuba, ampliamente avalado internacionalmente, cerró las celebraciones en Haití por los aniversarios de esas dos organizaciones.

