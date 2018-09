Celebran fundación de los CDR

Fiestas en espera de otro aniversario de los Comités de Defensa de la Revolución se realizan esta noche en cuadras y barrios de Granma, con la especial motivación del IX Congreso de esa organización, que sesiona hasta mañana en La Habana.

En ese cónclave participan 35 granmenses en calidad de Delegados y cinco invitados, que fueron electos por sus relevantes aportes a la mayor organización de masas y en la dirección de organismos de base en el último quinquenio.

Las Empresas Cárnicas, de Bebidas y Refrescos y de Acopio garantizan algunos aseguramientos para celebrar el cumpleaños de los CDR, en la que no faltará la tradicional caldosa.

Granmenses destacados por sus aportes en las donaciones de sangre, la campaña anti vectorial y el cumplimiento de la vigilancia revolucionaria, serán estimulados esta noche en las fiestas por el 28 de Septiembre.

