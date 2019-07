Celebran en Villa Clara creación de la UJC en las FAR

Villa Clara, Cuba. – Numerosas actividades tuvieron lugar en la Región Militar de Villa Clara, con motivo del aniversario 55 de la creación de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) en las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR).

Las tareas en saludo a esa fecha, estuvieron dirigidas a elevar la preparación del personal, mediante el cumplimiento de las misiones de la preparación combativa y política, y el mantenimiento a la técnica y armamento.

El programa de actividades en la Región Militar de Villa Clara por la constitución de la Unión de Jóvenes Comunistas en las Fuerzas Armadas Revolucionarias, se extendió también a los centros de la enseñanza militar en ese territorio.

Durante esa jornada, un grupo de jóvenes recibieron el carnet del Partido y de la organización juvenil, quienes se comprometieron a ser continuidad de la generación protagonista de la Revolución cubana.

