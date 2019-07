Celebran cubanos en Sudáfrica Día de la Rebeldía Nacional

Pretoria, Sudáfrica. – Diplomáticos, cooperantes y residentes cubanos en Sudáfrica celebraron en Pretoria el aniversario 66 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes y destacaron la importancia de este Día de la Rebeldía.

El embajador Rodolfo Benítez hizo un recuento de los hechos ocurridos el 26 de Julio de 1953 por un grupo de jóvenes encabezados por Fidel Castro Ruz.

En ocasión de esta efeméride histórica, organizaciones políticas y sociales de Sudáfrica realizan actos de apoyo a Cuba, donde expresan denuncias contra Estados Unidos por la agudización de las medidas de bloqueo.

La Asociación de Amigos de Cuba y el Partido Comunista organizaron a partir del 11 de julio una serie de protestas en condena a las acciones de la administración estadounidense de Donald Trump con la intención de ahogar a la Revolución cubana.

