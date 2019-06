Celebrados plenos del Partido en la Isla de la Juventud y Cienfuegos

A solicitud del Buró Político, el Pleno del comité Provincial del Partido en Cienfuegos acordó liberar a la compañera Lidya Esther Brunet Nodarse, del cargo de Primera Secretaria para cumplir otras tareas, y en su lugar eligió a Félix Duarte Ortega.

Asimismo, el Pleno del Comité Municipal del Partido en la Isla de la Juventud acordó liberar al compañero Ernesto Reynoso Piñera del cargo de Primer Secretario que ocupaba y en su lugar eligió a Zunilda García Garcés.

En los plenos se reconoció la labor desplegada por los compañeros Lidya Esther y Ernesto Reynoso al frente de los respectivos Comités, en los que contribuyeron en el orden económico, político y social.

Los Plenos estuvieron presididos por los compañeros José Ramón Machado Ventura, Segundo Secretario del Comité Central del Partido, y Humberto Camilo Hernández, Vicejefe del Departamento de Organización y Política de Cuadros.

