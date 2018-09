Fieles a los principios y unidos en el barrio

La Habana, Cuba. – Cercanos a su aniversario 58 de creados por Fidel, los Comités de Defensa de la Revolución prosiguen hoy en sesión plenaria su IX Congreso, cuyos delegados respaldaron en La Habana las contundentes intervenciones del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel en la ONU.

La política de cuadros, el trabajo político-ideológico, las tareas de apoyo a la economía, la vigilancia y prevención, y el papel de los CDR con la familia, en especial con los jóvenes centran el debate en el cónclave.

En presencia del miembro del Secretariado del Comité Central del Partido, Víctor Gaute, el Coordinador Nacional de los CDR, Carlos Rafael Miranda, reconoció el trabajo de los destacamentos juveniles que ganan protagonismo.

Yusuam Palacios, invitado al Congreso, destacó que los barrios debates Por el deber patrio y antiimperialista marcan una pauta en los Comités y llamó a defender nuestros símbolos.

En el IX Congreso de los CDR, el vicecoordinador nacional, Orestes Llanes, destacó en la comisión sobre política de cuadros y funcionamiento, la necesidad de trabajar en equipo en un mayor vínculo con la base.

Yoel Castellanos, delegado a la cita por Villa Clara, insistió en la preparación de quienes ocupan responsabilidades en la organización y en la importancia del trabajo con los jóvenes, quienes han dinamizado el funcionamiento de los CDR.

En la comisión sobre trabajo político-ideológico y tareas de apoyo a la economía, el Jefe del Programa Nacional de Sangre del Ministerio de Salud Pública, Luis Enrique Pérez, reconoció el protagonismo cederista en el cumplimiento de las donaciones voluntarias de sangre.

También se convocó a perfeccionar el trabajo diferenciado con la familia para que gane en conciencia de su responsabilidad en la campaña activectorial.

