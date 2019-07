Casi lista plaza bayamesa para el Acto por el 26 de Julio

Granma, Cuba. – Todos los sectores de Granma estarán representados en el Acto Nacional por el 26 de Julio, previsto para el amanecer de ese día en la Plaza de la Patria.

Esa amplia explanada casi está lista para esa conmemoración que en su aniversario 66 otorgó el Buró Político del Partido a Granma, escenario de esa gesta con el asalto al Cuartel Carlos Manuel de Céspedes de Bayamo.

La celebración central de Cuba por el Día de la Rebeldía Nacional genera en esa provincia un amplio movimiento popular de embellecimiento de cuadras, barrios, comunidades y centros laborales y el cumplimiento de los planes de producción y los servicios.

Este 26 de Julio, desde la Plaza de la Patria, Cuba, reiterará que es defensora de la Paz en América Latina y el Caribe, y que mantiene por siempre su solidaridad con el Gobierno y el pueblo de Venezuela.

