Carrera-Caminata en saludo al Congreso de los CDR

La vicepresidenta del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER), Dra. Gladys Bequer Díaz, convocó a toda la familia cubana a participar en la carrera- caminata, dedicada al IX Congreso de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) y al aniversario 58 de esa organización de masas.

En conferencia de prensa efectuada este viernes en la sede de la Dirección Nacional de los CDR, Bequer, enfatizó en que “este evento se realizará simultáneamente en todo el país el próximo 22 de septiembre, oportunidad para demostrarle al mundo la felicidad con que se vive en Cuba, y que a través del deporte se hace paz, se transmite valores y se incrementa la calidad de vida de las personas”.

Carlos Gattorno, director general del proyecto Marabana/Maracuba, destacó que Carrera por la Unidad, es el lema principal del maratón, cuya arrancada se dará a las 10 de la mañana a través de la emisora Radio Reloj, para todos los municipios y núcleos poblacionales rurales y de montaña de todo el país.

Agregó que en la capital la salida y meta será el Museo de la Revolución, antiguo Palacio Presidencial, frente al balcón de su terraza norte, lugar donde el Comandante en Jefe, Fidel Castro, creara los CDR el 28 de septiembre de 1960.

Gattorno dijo, además, que el circuito comprende la calle Monserrate, Avenida de los Estudiantes, Prado, Neptuno, Prado y hasta Refugio.

Ratificó que todos los elementos técnicos están garantizados para la carrera, al igual que el equipo de voluntarios está debidamente ordenado.

El coordinador provincial de los CDR en La Habana, Vladimir Sauiri, expresó que el maratón es una actividad muy sana, que contará con la participación de miles de capitalinos de todas las edades y tiene una transcendental importancia por realizarse previa al IX Congresode la organización de masas.

