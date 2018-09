Capacitan a trabajadores del sector no estatal sobre nueva política

Como parte de la implementación de la política para el perfeccionamiento del trabajo en el sector no estatal, la Dirección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia de Camagüey brinda capacitación a las personas acogidas a esa forma de gestión laboral.

Este importante proceso implica, además, a directivos y funcionarios de las estructuras administrativas y organismos rectores de los nuevos procedimientos.

Mediante seminarios, el citado órgano de trabajo realiza aclaraciones, expone ejemplos sobre el alcance de las recientes medidas y precisa las responsabilidades de las entidades que rigen las actividades.

Para desarrollar la capacitación, se diseñó un orden de prioridad donde en primer lugar se atiende a aquellos con licencias en dos labores que no se integran, y quienes tienen más de una autorización, pero en esferas que sí se unifican.

