Cantan miles de cubanos por la victoria en referendo constitucional

Miles de cubanos alzaron sus voces en la noche de este lunes 25 de febrero, en un concierto convocado por la Unión de Jóvenes Comunistas y el Ministerio de Cultura, para celebrar la victoria alcanzada en el referendo constitucional.

En la escalinata de la Universidad de La Habana se escucharon canciones emblemáticas como: Mujer bayamesa, de la autoría de Sindo Garay.

José Ángel Fernández, vicepresidente de la Federación Estudiantil Universitaria, reafirmó en el concierto que la aprobación de la Constitución demostró la unidad del pueblo y la voluntad del estado de cumplir el legado del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

Entre los asistentes al recital, que contó con la dirección artística de Pepe Ordaz y Efraín Sabas, estuvieron Alpidio Alonso, Ministro de Cultura; Susely Morfa, primera secretaria de la UJC; y Raúl Alejandro Palmero, presidente de la FEU.

