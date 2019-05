Canciller turco condecora a historiador de La Habana

El ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Mevlut Covusoglu, condecoró con la Medalla al Servicio Distinguido al intelectual, ensayista e historiador de la ciudad de La Habana, Eusebio Leal.

El jefe de la diplomacia turca entregó la máxima distinción que otorga la cancillería de su país a quien, dijo, ha cultivado los vínculos entre ambas naciones y trabajado en la conservación del patrimonio histórico y cultural de la capital cubana.

Es un gran amigo de Turquía, expresó el canciller turco, el primero de este rango en realizar una visita oficial a la isla caribeña en los últimos 20 años.

Al agradecer la condecoración, Eusebio Leal rindió tributo a quien los turcos reconocen como el padre de su patria, Kemal Atatürk y recordó que el líder de la Revolución cubana, Fidel Castro, lo calificó como un verdadero revolucionario.

