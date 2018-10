Canciller de la República Centroafricana recibe a embajador cubano

Charles Armel Doubane, ministro de Relaciones Exteriores de la República Centroafricana, recibió en Bangui, a Marcelo Caballero, embajador cubano en ese país.

El encuentro transcurrió en una atmósfera de franca camaradería, se analizó el estado de las buenas relaciones existentes entre las dos naciones y se ratificó la voluntad política de buscar las vías para elevar a planos superiores los vínculos bilaterales y la coordinación en los organismos internacionales.

Una nota de la embajada de Cuba en la República Democrática del Congo informó también que Caballero explicó al canciller detalles sobre el proceso de debate popular en la Isla en torno al Proyecto de Constitución.

Aprovechó la ocasión para despedirse, al arribar al término de su misión como embajador acreditado en la República Centroafricana, con residencia en Kinshasa, capital de la República Democrática del Congo.

