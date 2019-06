Canciller cubano se opone a sanciones contra China

Cuba se opondrá a la aplicación de medidas coercitivas unilaterales, sanciones, aranceles o tarifas punitivas a los productos chinos por parte de Estados Unidos, y también en otras regiones del planeta, resaltó el Ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla.

El Canciller declaró, además, que China y los países en desarrollo del Sur son aliados naturales, por lo que Cuba considera una gran oportunidad la extensión a América Latina y el Caribe de la Ruta de la Seda, megaproyecto del Gigante Asiático.

Esta iniciativa comercial persigue el objetivo de posicionar a China en una subregión que se encuentra en crecimiento (América Latina y el Caribe), como probable de incrementar su influencia regional.

Por su parte, la investigadora Yanet Martínez Pérez, manifestó que China ofrece una nueva posibilidad al mundo, la cual se fundamenta en abandonar la ley de la selva y el hegemonismo.

