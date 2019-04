Canciller cubano expresa voluntad de fortalecer nexos con Costa Rica

El canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, expresó la voluntad de Cuba de ampliar y fortalecer los vínculos con Costa Rica, que son históricos y tienen un enorme potencial.

En el inicio de su segundo día de una visita oficial de tres días a esa nación centroamericana, los Cancilleres de ambos países sostuvieron un encuentro y después encabezarán sus delegaciones en las conversaciones oficiales.

La visita oficial de Rodríguez Parrilla, que se extenderá hasta mañana, constituye la primera en el ámbito bilateral de un ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, luego del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre San José y La Habana, en el 2009.

Este domingo, en el primer día de la visita oficial, el jefe de la diplomacia cubana fue recibido por el director de Protocolo y Ceremonial del Estado, István Alfaro, y el embajador de Cuba en Costa Rica, Danilo Sánchez.

