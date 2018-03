Canciller cubano destaca significado de elecciones (+Video)

La Habana, Cuba. – Como parte de los más de 8 millones de cubanos y cubanas que este domingo disfrutaron de su derecho al voto, Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores, acudió al colegio No. 2 de la circunscripción 3 del municipio Playa, donde resaltó nuestro civismo revolucionario y de lealtad a nuestras tradiciones y a la Revolución.

El pueblo, dijo, nominó y eligió libremente a los delegados municipales en la primera etapa, y después las asambleas a este nivel nominaron a los candidatos a delegados provinciales y a diputados al Parlamento, por quienes los electores votan hoy con un sentido de renovación y continuidad.

De acuerdo con el Canciller, estamos en un momento crucial del proceso de actualización que vive el país, el entorno económico es difícil; pero contamos con un instrumento único prácticamente en el mundo que es el Poder Popular para llevar a cabo nuestro programa, con un gran sentido de unidad y en pos de desarrollar una economía socialista más eficiente, y un modelo incluso más justo, siendo hoy justísimo.

Bruno Rodríguez significó que todo el que esté al tanto de nuestro proceso electoral y lo mire con ojos mínimamente objetivos podrá tener cualquier criterio, pero tendrá que reconocer que son comicios muy autóctonos, muy cubanos, y que se trata de una forma extraordinariamente democrática de hacerlo.

Un modelo, subrayó, sin participación de los intereses de trasnacionales, sin el dinero corriendo, sin politiquería, sin engaños ni populismos, sin usar la tecnología para manipular el voto, sin enconadas luchas entre candidatos, sin alentar la fragmentación, la división y el odio; sino como expresión genuina de la voluntad de las personas de cómo eligen a sus representantes con vocación de servicio al pueblo, en pos de un ideal de nación que haga más eficiente, democrático y justo el socialismo cubano.

Tomado de Granma

