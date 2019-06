Canciller cubano denuncia sanciones estadounidenses a China

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, denunció las sanciones unilaterales que aplica Estados Unidos contra compañías chinas.

El jefe de la diplomacia cubana, quién cumplió una visita oficial a Beijing, del 28 al 30 de mayo pasado mostró su firme rechazo al unilateralismo ejercido por la administración estadounidense hacia el resto del mundo.

El ministro de Relaciones Exteriores también comentó sobre la importancia que Cuba otorga a la participación china en el proceso de actualización del modelo económico y social en la Isla, como parte de su política.

