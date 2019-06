Canciller cubano denuncia recrudecimiento del bloqueo

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, denunció hoy que el recrudecimiento y aplicación extraterritorial del bloqueo económico, financiero y comercial de Estados Unidos es un ataque al derecho internacional y la soberanía de los Estados.

El ministro de Relaciones Exteriores apuntó en su cuenta de Twitter que esa política constituye el principal obstáculo para nuestro desarrollo y es una flagrante violación de los derechos humanos de todos los cubanos.

El bloqueo es considerado en el derecho internacional como un acto de guerra y busca asfixiar el desarrollo económico y social de la nación caribeña, según las denuncias de sus autoridades en varios escenarios.

Sin embargo, la actual administración del republicano Donald Trump recrudece esa política con nuevas acciones como la activación del Título III de la Ley Helms-Burton, que codifica el bloqueo.

