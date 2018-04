Campesinos dirían mucho en una Cumbre de las Américas justa

Matanzas, Cuba.- Los miembros de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, tendrían mucho que decir en una convocatoria justa de la VIII Cumbre de Las Américas, opinó Miguel Ángel Rodríguez, miembro del buró provincial de esa organización en Matanzas.

Los campesinos repudian la exclusión de los representantes de la ANAP del Foro de la Sociedad Civil que sesiona en Lima, Perú, a raíz de la Cumbre de Las Américas, pero saben que están bien representados, afirmó Rodríguez.

Sobre logros, beneficios, y garantías que poseen los agricultores en la mayor de Las Antillas puede el sector socializar útiles experiencias con los homólogos del continente, insistió el miembro del buró provincial de la ANAP en Matanzas.

La delegación que representa a Cuba en Lima, sabrá comunicar la verdad sobre la Isla, y reconocer el papel de los campesinos en la historia de la Patria, añadió Miguel Ángel.

