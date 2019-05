Campesinos camagüeyanos reciben reconocimiento del Consejo de Estado

Los campesinos camagüeyanos Eduvigildo Guerra y Jesús Rúa, quienes han dedicado su vida a sacarle los mejores frutos a la tierra para aportar a la alimentación del pueblo, fueron condecorados en la tarde de este lunes con la Medalla Romárico Cordero, que otorga el Consejo de Estado, a propuesta de Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP).

La distinción honorífica constituye la máxima condecoración que reciben los agricultores pequeños por su consagración.

En la ceremonia solemne fueron reconocidos con la Distinción Antero Regalado casi una decena de hombres y mujeres con resultados sobresalientes en la producción de alimentos y en las labores de dirección de la organización.

Fueron agasajados además otros cinco trabajadores del sector campesino y de los medios de prensa de la provincia, los que recibieron el Sello Aniversario 60 de la promulgación de la Ley de Reforma Agraria.

