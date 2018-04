Campaña de declaración jurada marcha a buen ritmo

Unas 127 074 personas naturales presentaron su Declaración Jurada del Impuesto sobre Ingresos Personales hasta el 30 de marzo, informó a Radio Reloj la Directora de Atención al Contribuyente de la Oficina Nacional de Administración Tributaria, Arelys Pérez.

Dijo que esa cifra representa el 62,9 por ciento de los obligados a hacerlo hasta el próximo día 30, fecha en que se vence el plazo establecido.

Exhortó a los contribuyentes a realizar el pago en tiempo, para evitar multas o recargos, y señaló que en el caso de los trabajadores por cuenta propia ha cumplido el deber fiscal el 65 por ciento del potencial convocado.

Arelys Pérez subrayó que las provincias con mejores resultados en la presentación de la Declaración Jurada del Impuesto sobre Ingresos Personales, son Artemisa y Mayabeque.

