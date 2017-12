Cajeros automáticos en Cuba para canjear divisas a CUC

La Habana, Cuba.- Dos cajeros automáticos, que permiten canjear el dólar estadounidense, el dólar canadiense y el euro a pesos convertibles (CUC), funcionan desde septiembre último en la Terminal III del Aeropuerto Internacional José Martí, de La Habana.

Alberto Quiñones, director general de Servicios Informáticos del Banco Central de Cuba (BCC), anunció a la prensa que a inicios de 2018 prevén incorporar cuatro equipos más, dos de ellos en esa propia instalación capitalina, la principal puerta de entrada a Cuba.

Explicó que actualmente se evalúa dónde ubicarán los otros, aunque siempre será en algunos de los puntos de mayor acceso de los turistas como la terminal de cruceros, en momento de auge en la llegada de visitantes a este destino caribeño.

De acuerdo con Quiñones, esos cajeros multifunción dispensan el dinero en billetes y también de forma fraccionaria, novedosa posibilidad que se introduce en el país.

Su ampliación dependerá de cómo se aprovechen sus potencialidades, aseguró el especialista, mientras subrayó que hasta ahora los resultados han sido positivos.

Puntualizó que para su uso el cliente debe emplear el pasaporte o el nuevo carné de identidad, en caso de ser cubano.

Quiñones subrayó que otras de las novedades fue la incorporación en La Habana de siete cajeros recicladores, cuya principal función es el depósito de efectivo en pesos cubanos (CUP), y dijo que se trabaja en pos de permitir esa operación también en CUC.

Actualmente hay 920 cajeros distribuidos en todas las provincias, y La Habana agrupa la mayor cantidad con 527; en tanto existen tres millones 800 mil tarjetas magnéticas.

Orestes Perdomo, director técnico del BCC, abundó que en octubre último se renovó la plataforma que controla esos equipos, proceso que se ejecuta cada cinco años en función de garantizar su crecimiento y estabilidad.

Aseveró que, a su vez, se despliega un nuevo sistema para la gestión de la red de cajeros, que permite a las entidades involucradas el conocimiento en tiempo real del estado de dichos dispositivos automáticos. (ACN)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.