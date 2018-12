Caimanera celebró aniversario de su liberación

Por: Yaylen Rodríguez

Un amplio movimiento constructivo que incluyó la edificación o remozamiento de 79 obras a un costo de 3 millones de pesos antecedió la celebración del aniversario 60 de la liberación de Caimanera, que se conmemora hoy.

Bajo el lema Construyendo con todos, Caimanera vence ese movimiento se encargó de la reparación de viviendas, cubiertas, edificios multifamiliares y otras obras de impacto socioconómico, muchas de las cuales quedaron inauguradas este miércoles.

Entre ellas está la minindustria de materiales de la construcción, donde tuvo lugar un acto para homenajear a entidades destacadas como las Empresas de la Construcción y Comercio así­ como las Direcciones municipales de Comunales y Vivienda.

En horas de la tarde, pioneros caimanerenses rememorarán la liberación del municipio, que también acogerá el acto provincial por el Triunfo de la Revolución.

