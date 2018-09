Café cubano cautiva al público en Feria Internacional de China

El café Serrano Selecto, una prestigiosa marca cubana, cautivó a visitantes y emprendedores presentes en la feria internacional Coffee Show, que cerró en Beijing y donde la Isla participó con éxito por segunda ocasión.

Quienes se acercaron al stand del stand caribeño degustaron del exquisito sabor y aroma de ese producto, pero también tuvieron la oportunidad de conocer sus propiedades, origen y el proceso de producción que lo hace posicionarse entre los más codiciados del mercado.

Mirvia Cisneros, representante principal de la firma Coratur, dijo que el público estuvo interesado en ambos alimentos, y en el caso del café establecieron 12 contactos con empresarios del gigante asiático.

Mientras Bárbara Yanet Martín, otra representante de dicha compañía, puntualizó que el Serrano Selecto compite y destaca entre otras marcas internacionales por su sabor característico.

