Cadena española Meliá explotará hotel en Cienfuegos

Cienfuegos, Cuba. – La cadena española Meliá, de conjunto con la cubana Gran Caribe, comenzará el 14 de enero la explotación en condiciones mínimas del hotel San Carlos, enclavado en la zona patrimonial de la ciudad de Cienfuegos, confirmaron directivos del sector turístico.

De un total de 56 habitaciones con que contará la hospedería tras ser sometida a una renovación capital, más de 20 prestarán servicio desde esa fecha, informó Yuri Quevedo, directivo de la Empresa Inmobiliaria del Turismo en esa provincia del centro de Cuba.

Para entonces ya estarán en funcionamiento los sistemas de electricidad, clima y agua caliente, así como terminado el montaje de las unidades de equipamiento tecnológico, el mobiliario y la decoración, agregó.

Categorizado como cuatro estrellas, el San Carlos dispondrá de condiciones tecnológicas superiores, como sistemas automatizados concebidos para el ahorro de energía eléctrica.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.