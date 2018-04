Buscar espacios comunes en la lucha contra la corrupción

La Habana, Cuba. – La cuestión está en generar espacios de encuentro que den la posibilidad de concentrarnos en un elemento común a todos en la lucha contra la corrupción, dice el jurista Yuri Pérez.

Este profesor universitario y relevante actor social forma parte del grupo de cubanos que asistirán en Perú al Foro de la sociedad civil hemisférica que sesionará en Lima unas horas antes de la Octava Cumbre de Las Américas, durante los próximos días 13 y 14.

Estamos viendo en América Latina como esa meta se aleja cada vez más, asegura este joven académico al referirse al tema central de la Cumbre: Gobernabilidad democrática frente a la corrupción.

Por eso, llama a entender que la corrupción es un fenómeno multicausal, que se genera a partir de la concurrencia de factores como desigualdad, pobreza, exclusión o la brecha entre los recursos de la administración pública y los ciudadanos.

Latinoamérica vive un proceso de reversión del auge de la izquierda y eso hace que el escenario sea muy complejo para la venidera Octava Cumbre de Las Américas.

Se ha tratado desde determinados círculos de poder político de construir una imagen de una izquierda corrupta, como vimos en Ecuador y ahora vemos en Brasil y Venezuela, afirma el profesor de Derecho en la Universidad de La Habana, Yuri Pérez.

El joven letrado señala que la corrupción es un fenómeno presente en todas las sociedades, aunque donde más se manifiesta es en el capitalismo por el sistema económico que promueve, ya que el mercado genera las potencialidades para que se desarrolle ese flagelo.

En ese sentido, el académico destaca los mecanismos sociales de control que hay en Cuba, una experiencia que de seguro se hará pública en Perú, durante la venidera Octava Cumbre de Las Américas.

