Buscando posibilidades

ExpoCuba vuelve a ser un punto de reunión para el empresariado nacional, ahora convocado por la VI Feria de Negocios. Cuando se accede al recinto ferial, lo primero que llama la atención es la amplia presencia de la Unión de Industrias Militares, que ocupa todo el pabellón central.

Pero lo más sorprendente es la amplia gama de productos que ofrecen esas entidades, muchas de ellas vinculadas a las redes de venta del Ministerio de Comercio Interior y a las cadenas que operan en divisas.

Desde implementos de cocina hasta mobiliario, pasando por productos para la limpieza del hogar, las empresas de ese conglomerado ofrecen una buena oportunidad para explorar el mercado y encontrar en el país lo que a veces se adquiere lejos.

En general hay más de 300 expositores y esa reunión, que ocurre una vez al año, hay que aprovecharla.

Lo que busca la VI Feria de Negocios es producir en el país todo lo que se pueda para disminuir las importaciones.

Por eso, el ministro de Economía y Planificación Alejandro Gil, decía que no puede ser un mero ejercicio de demanda, sino un momento para conocerse más, comunicar las necesidades de las entidades y analizar las posibilidades productivas nacionales.

Hay que reducir la dependencia importadora de bienes finales y acompañar el dinamismo del turismo, la inversión extranjera y el comercio, a través de los encadenamientos productivos.

La Feria también facilitará trasmitir las indicaciones para la elaboración del Plan de la Economía de 2020. Lo que aún falta es la masiva participación de las formas de gestión no estatales, que deberían tener mucha más presencia, para entre todos, buscar nuevas posibilidades.

