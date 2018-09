Buque escuela mexicano arribará a la rada capitalina

En horas de la mañana de este jueves 8 de septiembre está previsto el arribo al puerto de La Habana, en visita amistosa, del buque escuela BE-01 Cuauhtémoc, de la Armada de Estados Unidos Mexicanos.

Durante su estancia en nuestro país, los marinos mexicanos cumplirán un programa de actividades que incluye la colocación de una ofrenda floral a nuestro Héroe Nacional José Martí, en el Parque Central, así como visitarán lugares de interés histórico y cultural.

Durante la entrada al puerto de La Habana del buque escuela BE-01 Cuauhtémoc, de la Armada de Estados Unidos Mexicanos, a las 9: 15 minutos ante meridiano serán disparadas 21 salvas de artillería desde la nave visitante como saludo a la nación.

Las mismas serán reciprocadas por una batería de artillería de las Fuerzas Armadas Revolucionarias desde la Fortaleza de San Carlos de La Cabaña.

