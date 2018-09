Buen proceso en las bases sindicales

Al 98 por ciento se encuentra la realización de las asambleas de análisis y discusión en el país del documento: Bases para el fortalecimiento de la misión del movimiento sindical cubano.

Ese proceso que se lleva a cabo con vistas al XXI Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba es el más importante que se desarrolla con vistas a la magna reunión por la participación activa de los afiliados.

Agrega la información, que el 98 % de los planteamientos están asociados a la batalla económica, y en especial, a la necesidad de fortalecer la calidad en las producciones y en los servicios al pueblo.

Otros temas abordados en dichas asambleas de base están relacionados con el funcionamiento sindical y la atención a los afiliados.

