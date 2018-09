Bruno Rodríguez se reúne con canciller de Rusia

Los ministros de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, y de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, reforzaron las relaciones entre ambos países durante un encuentro que sostuvieron en el contexto de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Durante el intercambio de opiniones, ambos cancilleres se refirieron a temas de actualidad de la asociación estratégica ruso-cubana, incluidos asuntos de la agenda regional e internacional, las relaciones económico-comerciales, y humanitarias.

En otro momento del fructífero encuentro en Nueva York entre los ministros de Relaciones Exteriores de Cuba y Rusia, se prestó especial atención al perfeccionamiento de la base jurídica, de los acuerdos suscritos entre ambas naciones.

Lavrov y Rodríguez Parrilla, apreciaron con satisfacción la intensa dinámica del diálogo político entre Rusia y Cuba, así como la búsqueda común de una cooperación en el ámbito de la ONU.

