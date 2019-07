Brigada Venceremos ratifica apoyo a Cuba

La Habana, Cuba. – El gobierno imperial no tiene derecho a intentar someter a Cuba, ni atacar el sistema político que escogimos libremente, afirmó en La Habana Fernando González Llort, presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP).

En el acto por la celebración del aniversario 50 de la Brigada Venceremos, presidido en el ICAP por Jorge Cuevas, del Secretariado del Partido, González Llort agregó que el bloqueo afecta también a los cubanos que residen en Estados Unidos.

Léslie Kéywan, a nombre de tres fundadores de la Brigada Venceremos presentes en el homenaje, recordó los momentos iniciales de ese grupo que trabajó junto a Fidel en los cortes de caña en la zafra de los 10 millones.

Asimismo reafirmó el compromiso de los jóvenes participantes en el contingente de continuar respaldando al pueblo cubano frente a las amenazas que hoy sufre por la política interventora del presidente Trump.

