Brigada de Solidaridad con Cuba comienza sus actividades

Ciudadanos de Suecia, Dinamarca y el Reino Unido, comenzaron en el Campamento Internacional Julio Antonio Mella, al oeste de esta capital, las actividades del contingente 62 de la Brigada Nórdica de Solidaridad con Cuba.

En nombre de los visitantes, la danesa Inge Hogh, quien ha integrado 7 veces la brigada, señaló que para el grupo es motivo de orgullo celebrar en la isla el aniversario 60 del triunfo de la Revolución cubana.

Sabemos que un mundo mejor es posible porque los cubanos lo han demostrado durante años, dijo Hogh en alusión a la solidaridad practicada por la isla a lo largo y ancho del planeta.

La brigadista aseguró que los integrantes del grupo continuarán promoviendo la solidaridad hacia Cuba, así como condenando el bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por Estados Unidos desde hace casi seis décadas.

