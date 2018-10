El bloqueo frena desarrollo de Cuba, denuncia economista

El vicepresidente de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba, Ramón Labañino, señaló que el bloqueo impuesto por Estados Unidos a la isla frena el desarrollo de todos los sectores de la sociedad.

Precisó que las afectaciones agravadas por la actual administración de la Casa Blanca golpean ramas como las industrias turística y alimentaria, y tienen un fuerte impacto en la vida de la población cubana.

Ilustró el impacto de la política hostil hacia la isla con un ejemplo, la cancelación de la entrada a un puerto cubano de medicamentos donados por la organización no gubernamental Caritas, por ser el barco propiedad norteamericana.

