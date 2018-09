Bloqueo estadounidense, el mayor obstáculo para el desarrollo de Cuba

El bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos es el principal obstáculo para el desarrollo de Cuba, al afectar los planes dirigidos al progreso del país, denunció el gobierno de la Isla.

En su informe sobre el impacto del cerco vigente durante casi 6 décadas, Cuba advirtió que frena la implementación del Plan de Desarrollo Económico y Social cubano y la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, adoptada hace 3 años por los Estados miembros de la ONU.

Señala el Ministerio cubano de Relaciones Exteriores que el bloqueo no solo golpea los vínculos con Estados Unidos, pues su carácter extraterritorial ataca los intercambios con todo el mundo.

El 31 de octubre, la Asamblea General de la ONU votará por vigésimo séptima vez una resolución que demanda levantar las sanciones a la Isla, iniciativa similar a las apoyadas siempre de manera categórica.

