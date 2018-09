El bloqueo acecha a Cuba en todo el mundo

El bloqueo de Estados Unidos acecha a Cuba en cualquier parte del mundo, advirtió la misión de la Isla ante Naciones Unidas, en un comunicado de prensa, en el cual expone numerosos obstáculos financieros.

Por ejemplo, en febrero de este año se conoció que cinco bancos indios rechazaron realizar una transferencia procedente de la oficina del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Cuba, dirigida a Ankur Scientific Energy Technologies, por motivo de regulaciones del bloqueo.

También en ese mismo mes, la sucursal en Malasia de la compañía estadounidense ADT recibió instrucciones de su casa matriz de negarse a renovar el contrato de servicios de seguridad a la embajada cubana en ese país, por ser la Isla un territorio bajo sanciones estadounidenses.

El cerco norteamericano es el sistema de sanciones unilaterales más injusto, severo y prolongado que se ha aplicado contra país alguno.

