Benefician fondos chinos sectores estratégicos de la economía cubana

La Habana, Cuba. – Los gobiernos de Cuba y China suscribieron seis instrumentos jurídicos que oficializan la culminación de proyectos ejecutados con fondos de la nación asiática, por un valor de 36 millones de dólares, en sectores clave como agricultura, energías renovables y recursos hidráulicos.

Por la parte cubana firmó los documentos el viceministro primero de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de la Isla, Antonio Carricarte, y por la china, su embajador en La Habana, Chen Xi.

Carricarte afirmó que esos proyectos benefician áreas prioritarias para nuestro país, calificó de excelentes los nexos entre ambos Gobiernos y pueblos, y refirió que las partes trabajan en otras iniciativas conjuntas.

Chen Xi resaltó también el buen estado de los vínculos bilaterales, y expuso el convencimiento de que se afianzarán aún más.

