Bayamo, sede de acto por el 26 de Julio

El municipio de Bayamo, escenario de la epopeya del asalto hace 65 años del Cuartel Carlos Manuel de Céspedes, logró la condición de Vanguardia y sede del acto provincial por el 26 de Julio.

En esa instalación, hoy Parque Museo Ñico López y de la cual solo se conserva el Club de los Oficiales, será la conmemoración central de Granma por el Día de la Rebeldía Nacional, el 24 de Julio, dijo a Radio Reloj, Federico Hernández, primer secretario del Comité provincial del Partido.

Hernández añadió que además destacados pioneros reeditarán la epopeya, con un asalto simbólico al antiguo cuartel de la tiranía en la madrugada del 26 de Julio, y la presenciará una representación de vecinos de Bayamo.

A esa efeméride llega la capital de Granma con los mejores resultados económicos a nivel provincial, y la terminación de varias obras socioeconómicas.



