Bayameses se concentran en la Plaza de la Patria (+Fotos)

Cientos de bayameses ingresan a la Plaza de la Patria, donde a las 6 y 30 de la mañana de este viernes se realizará el acto nacional por los 66 años del asalto a los cuarteles Moncada y Céspedes.

El primer secretario del Partido en Granma, Federico Hernández, dijo que 10 mil invitados ocuparán asientos y otros miles en convocatoria popular colmarán el resto de la Plaza, y aseveró que es mucho orgullo para los granmenses, pues en ese escenario estuvo Fidel hace 13 años, y le dedican el 26.

Hernández afirma que el invicto Comandante en Jefe continúa en el pueblo de Granma y de Cuba, por ello el primer pensamiento es para él en el aniversario 66 de la gesta del Moncada y del Céspedes.

Los granmenses, en nombre de todos los cubanos, condenan hoy al imperio por aplicar la Ley Helms-Burton, y aseguran que Cuba Vence.

