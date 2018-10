El bautismo de fuego del Ejército Mambí

En su aniversario 150 se evoca en Yara, el bautismo de fuego del naciente Ejército Mambí, acontecido en esa localidad de la actual provincia cubana de Granma.

La conmemoración tendrá como escenario al Parque de esa localidad granmense, Monumento Nacional, y que lleva el glorioso nombre del Padre de la Patria, anunció a Radio Reloj, el máster Osvaldo Parra, historiador de Yara.

Destacó que 150 jóvenes de ese municipio tras participar en el acto nacional por el inicio de nuestras luchas libertadoras, realizaron una caminata desde el sitio histórico Demajagua hasta Yara, y de ellos 12 entrarán a caballo portando las banderas Cubana y de Céspedes.

Vecinos de Yara liderados por jóvenes rendirán tributo a los iniciadores de nuestras luchas libertadoras y en especial a Céspedes, que tras el revés, afirmó que sólo 12 hombres bastaban para lograr la libertad de Cuba.

