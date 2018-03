Banco Popular de Ahorro en tiempos de informatización

La Habana, Cuba. – El Banco Popular de Ahorro no está de espaldas a la informatización de la sociedad cubana, y por ello, pone a disposición de los clientes productos que destacan por fácil acceso, confiabilidad y ahorro de tiempo.

Sobre el tema Radio Reloj dialogó con la directora de Banca Electrónica en la entidad, Juana Nuviola, quien significó entre los servicios de mayor aceptación la banca móvil, que permite -desde el celular- el pago de facturas como la del teléfono y electricidad, impuestos de la ONAT, además de transferencias entre cuentas bancarias.

Dijo que el Banco Popular de Ahorro tiene hoy más de 15 mil clientes registrados, y se prevé que al cierre del año la cifra ascienda a 100 mil.

Juana Nuviola explicó que, en el caso de la aplicación Transfermóvil, es solo para sistemas operativos Android a partir de la versión 4.4, y ofrece mayor comodidad para el pago.

La instalación de cajeros automáticos y la emisión de tarjetas magnéticas constituyen también ejes de trabajo del Banco Popular de Ahorro, en función de satisfacer las necesidades crecientes de la población, y disminuir la afluencia de personas a las sucursales.

La directora de Banca Electrónica de la entidad, Juana Nuviola, precisó que la institución cuenta hoy con 230 cajeros automáticos en 40 municipios del país.

Puntualizó que las tarjetas magnéticas superan las 900 mil, con la proyección a un crecimiento superior, a tono con el proceso de informatización de la sociedad cubana.

Sobre otro importante tema, el otorgamiento de créditos por el Banco Popular de Ahorro a personales naturales, en especial los damnificados del huracán Irma, Radio Reloj profundizará con la Directora de Banca Personal de la entidad, Patricia Buigas.

(Visited 1 times, 7 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.