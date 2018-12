Banco popular de ahorro en Holguín por mejor servicio

Flexibilizar los financiamientos relativos a la construcción por esfuerzo propio es una de las iniciativas del Banco Popular de Ahorro de Holguín, para satisfacer las necesidades de la población en esa modalidad de crédito.

Rubinelson Zaldívar, director territorial de la institución, indicó que la principal acción ejecutada ha sido el aumento de las capacidades de liquidación, con para que el cliente pueda adquirir un mayor monto de financiamiento.

El directivo señaló que las transformaciones a las formas de pago, como la estimulación en pesos cubanos y la remuneración por resultados han posibilitado el financiamiento.

En el caso de la retribución monetaria en materia de utilidades, Zaldívar dijo que el banco puede emplear hasta el 20 por ciento del total, para no solo incrementar el monto de los créditos, sino también la cantidad de financiamientos en los clientes.

