Banca cubana por caminos de la informatización

La Habana, Cuba. – Potenciar el uso de canales de pago para lograr un incremento de las operaciones sin dinero en efectivo, fortalecer la banca móvil y el uso de los Terminales de Punto de Venta, así como consolidar la pasarela de pagos para el comercio electrónico, constituyen retos de la banca cubana este año.

Así lo expuso a la prensa el Director General del Banco Central de Cuba, Alberto Quiñones, quien repasó la agenda digital que hoy prioriza la entidad, a tono con el proceso de informatización de la sociedad, y para acercar más los servicios a la población.

Señaló que las tarjetas magnéticas emitidas aumentan en comparación al 2018, y ya superan la cifra de 5 millones 265 mil en todo el país.

Quiñones enfatizó en la banca móvil, servicio que más crece con el uso de la aplicación Transfermóvil, y con un pronóstico de 500 mil clientes al concluir el año.

Sobre los Terminales de Punto de Venta, conocidos como POS, el Director General del Banco Central de Cuba, Alberto Quiñones, precisó que, aún cuando crecen los montos pagados por esa vía, las cifras son aún discretas, y persisten insatisfacciones, como dificultades organizativas y mal funcionamiento en algunas tiendas.

Durante la conferencia de prensa, también abordó el tema de la pasarela de pagos para el comercio electrónico, que -dijo- avanza y se proyecta hacia nuevos servicios y facilidades para los clientes.

El uso de plataformas nacionales, así como la articulación de las prestaciones de las distintas aplicaciones, son otros pasos que da el país para consolidar este imprescindible sector, subrayó Quiñones.

Significó que la banca digital permite una mayor eficiencia y control interno, además de favorecer a los usuarios y disminuir costos.

