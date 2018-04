Avanzan obras del sector hidráulico en Matanzas

Cárdenas, Cuba. – Más de 47 mil habitantes de la ciudad de Cárdenas se benefician de la rehabilitación del acueducto, la inversión más importante del sector en la provincia de Matanzas.

Guillermo Cué Lugo, delegado de Recursos Hidráulicos en el territorio, aseguró que se instalaron 22 kilómetros de conductoras y 112 de redes de distribución que incluye, además, el alcantarillado y drenaje pluvial.

La red antiquísima de Cárdenas, que en diferentes tramos usa múltiples materiales como el hierro fundido, cobre y galvanizado, motivó la inversión del acueducto para eliminar la corrosión por el empleo de cloro.

Cué Lugo afirmó que las obras en la provincia incluyen tres plantas desalinizadoras en la Ciénaga de Zapata, la construcción del acueducto de Monticelo y las rehabilitaciones en las localidades de Matanzas, Jovellanos, Colón, Los Arabos y Unión de Reyes.

(Visited 1 times, 1 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.