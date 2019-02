Avanzan los preparativos del Congreso obrero

El movimiento sindical cubano analizó este lunes en La Habana, los preparativos del XXI Congreso de la Central de Trabajadores Cuba, CTC, programado para finales de abril del presente año.

Carmen Rosa López Rodríguez, Segunda Secretaria de la CTC Nacional, informó sobre los resultados de las comisiones de trabajo, relacionadas con el cumplimiento de las tareas previas a la magna reunión.

Una de las prioridades analizadas del XXI Congreso obrero, fue la marcha del proceso de discusión del Proyecto de Estatutos de la Central de Trabajadores de Cuba en los organismos de dirección, y en el 10 por ciento de las organizaciones de base seleccionadas.

Otros aspectos fueron el abanderamiento de las delegaciones provinciales que participarán en el cónclave, y los encuentros de los delegados con los organismos de la administración central del Estado.

