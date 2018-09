Avanzan labores de remodelación en La Demajagua

Manzanillo, Cuba. – Las múltiples acciones constructivas que tienen lugar en el sitio histórico de La Demajagua en Manzanillo, se concluyen esta semana a fin de tener listo ese sitio para el acto nacional por el aniversario 150 del inicio de nuestras luchas libertarias.

En ese lugar en el que se alzó en armas el patricio bayamés Carlos Manuel de Céspedes, se amplió el museo que atesora objetos y documentos sobre el 10 de Octubre, el discurso que pronunció Fidel en La Demajagua hace medio siglo y fotos de ese acto.

En ese altar de la Patria se edificó un Salón de Protocolo, una tienda, una cafetería, ejecutaron viales externos e internos, y además, en la referida zona, varias familias dispondrán en breve de confortables viviendas.

A propósito del siglo y medio del inicio de la primera guerra cubana por la independencia, también se concluyen varias obras socioeconómicas en Manzanillo.

