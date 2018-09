Avanza en Varadero ejecución de obras para el turismo

Varadero, Cuba. – El proyecto de crecimiento de la infraestructura del balneario de Varadero, en Matanzas, con más de 23 mil habitaciones, prevé hasta el 2020 la edificación de cinco hoteles, entre ellos el Internacional Varadero.

Las obras para realzar la imagen del destino, con cerca de 70 hoteles, incluyen mejoras en su infraestructura actual, los viales y las redes eléctricas e hídricas junto al paisajismo.

En reciente encuentro con la prensa trascendió que Varadero recibe más del 30 por ciento de los viajeros a Cuba y cuenta con sitios para el buceo y golf, Casa de la Música, Academia de Baile, Museo, Ferias y un amplio programa de excursiones.

El balneario, considerado entre las mejores playas del mundo, consolida su imagen según encuestas de los clientes en el portal digital Trip Advisor, y cuenta con hoteles como el Royalton Hicacos, Premio Mundial como hotel de lujo.

