Avanza producción de carbón vegetal en Pinar del Río

Pinar del Río, Cuba. – Más de 5 mil 500toneladas de carbón vegetal han logrado producir hasta la fecha los agroforestales de Pinar del Río, el cual por su calidad la provincia incluye entre los renglones exportables para beneficio del sistema económico cubano.

El volumen alcanzado sobrepasa en un 18 por ciento el compromiso establecido gracias al eficiente desempeño de mujeres y hombres que por espacio de un mes, se mantienen día y noche en lugares aislados al lado de los hornos.

Los carboneros de Pinar del Río aspiran cerrar el año con más de 6 mil toneladas de ese producto, el cual desde hace varios años se abre espacios en los mercados de Europa y otros países occidentales por su reconocida calidad.

Bernardo Martínez, un pinareño con sobrada experiencia en ese campo dijo que el marabú resulta para él, la madera de mayores condiciones para un horno por su nivel de combustión.

(Visited 1 times, 4 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.